Захисник Брюгге Едуард Соболь не зміг взяти участь у поєдинку 5-го туру бельгійської першості проти Кортрейка.

Соболю не знайшлось місця у заявці Брюгге на гру з Кортрейком. Як повідомляє voetbalprimeur, причиною стало пошкодження українця.

Маліновський обрав пріоритетний варіант продовження кар'єри – Конте натякає на трансфер українця в АПЛ

Втім, видання не повідомляє про серйозність травми Соболя. Минулу гру Едуард провів на лаві для запасних.

У поточному сезоні Соболь зіграв у 3 матчах за Брюгге, проте результативними діями не відзначався. "Синьо-чорні" ж наразі розмістились на 3 місці з 10 очками в активі, мінімально обігравши Кортрейк в більшості (2:1).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Динамо вперше без очок, подвійне фіаско України з променем надії і початок краху Росії