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Соболь прокоментував здобуття чемпіонства в Бельгії – його Брюгге отримав титул кабінетним рішенням

16 травня 23:40 92 Читать на русском
Соболь прокоментував здобуття чемпіонства в Бельгії – його Брюгге отримав титул кабінетним рішенням
Едуард Соболь / Getty images

Український легіонер Брюгге Едуард Соболь відреагував на дострокове завоювання чемпіонства в Бельгії.

"Дякую за вітання. Все йшло до того, що Брюгге стане чемпіоном, але не було офіційного підтвердження до вчорашнього вечора. Ми заслужили це своєю грою і величезним відривом від суперників в таблиці. Всі щасливі, всі задоволені. Завтра команда відсвяткує чемпіонство на вечері", – сказав Соболь в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, 15 травня Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги щодо рішення не продовжувати змагання і зафіксувати підсумкові результати.

Таким чином, чемпіоном став Брюгге, кольори якого захищає Едуард Соболь. На другому місці розташувався Гент разом з трьома українцями – Романом Яремчуком, Ігорем Пластуном та Романом Безусом. Команда зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів. Євген Макаренко та Андрій Бацула разом із Кортрейком фінішували 11-мм.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге
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