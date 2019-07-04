Соболь прокоментував перехід у Брюгге

Новачок Брюгге українець Едуард Соболь розповів про перші дні в команді.

"Вважаю, що я добре граю, люблю атакувати. Але також подобається грати і в обороні. Думаю, у мене хороший крос, удар. Зустрів тут свого друга Денніса Бонавентуре, ми з ним грали разом в Зорі.

Соболь офіційно став гравцем Брюгге

Вчора я прибув у розташування команди, трохи поспілкувався з тренером, хлопцями. Знаю, що Брюгге – великий клуб, велика родина, у нього дуже хороші фани. Хотів би стати чемпіоном, грати в дуже хороший футбол, тому що ми граємо для своїх уболівальників", – сказав Соболь.

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Нагадаємо, Едуард Соболь перейшов у Брюгге з Шахтаря на правах оренди, яка розрахована на 1 рік, також у бельгійського клубу є право викупу футболіста.