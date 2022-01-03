Соболь разом з Брюгге сьогодні полетів на збори в Марбелью. Головний тренер Філіпп Клеман не був з командою, інформує Sporza. Його вчора помітили на кубковому матчі Монако.

Французька преса запевняє, що Клеман очолить монегасків після звільнення Ковача. Філіпп виграв три останні чемпіонати Бельгії: спершу з Маліновським у Генку, потім два з Соболем у Брюгге.

Брюгге вже знайшов заміну. Наступним тренером Едуарда стане нідерландський фахівець Альфред Схрьодер, інформує De Telegraaf. Схрьодер асистував Нагельсманну в Хоффенхаймі, Тен Хагу в Аяксі та Куману в Барселоні. Альфред навіть сам виводив каталонців на матч.

Брюгге після 21 туру йде на другому місці чемпіонату з 7-очковим відставанням від лідера. Соболь за сезон зіграв 22 матчів, в яких відзначився одним голом і трьома асистами.

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