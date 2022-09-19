Соболь пояснив, чому зіграв за Брюгге попри травму, через яку не приїде до табору збірної України
Захисник Брюгге Едуард Соболь розповів про проблеми зі здоров'ям, через які пропустить матчі збірної України у Лізі націй.
"Уже місяць я відчуваю дискомфорт в паху. Під час обстеження у мене виявили гематому. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося. І от буквально вчора головний лікар Брюгге сказав мені, що для того, аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому, необхідно викачати кров з ураженої зони.
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Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру національної команди Олександру Петракову. Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до завершального, третього матчу Ліги націй (і це у випадку, якщо загоєння відбуватиметься без ускладнень) робить мої шанси взяти участь у грі мізерними.
Але хочу наголосити – я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної й чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що в цих матчах я не зможу допомогти збірній, і це справді так. Хоч би як прикро мені було це усвідомлювати... Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер вніс мене до заявки й випустив на останні 20 хвилин гри проти Стандарда (0:3).
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Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що надалі можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол", – цитує Соболя офіційний сайт УАФ.