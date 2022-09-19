"Уже місяць я відчуваю дискомфорт в паху. Під час обстеження у мене виявили гематому. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося. І от буквально вчора головний лікар Брюгге сказав мені, що для того, аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому, необхідно викачати кров з ураженої зони.

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Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру національної команди Олександру Петракову. Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до завершального, третього матчу Ліги націй (і це у випадку, якщо загоєння відбуватиметься без ускладнень) робить мої шанси взяти участь у грі мізерними.

Але хочу наголосити – я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної й чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що в цих матчах я не зможу допомогти збірній, і це справді так. Хоч би як прикро мені було це усвідомлювати... Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер вніс мене до заявки й випустив на останні 20 хвилин гри проти Стандарда (0:3).

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Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що надалі можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол", – цитує Соболя офіційний сайт УАФ.