Захисник збірної України Едуард Соболь поділився думками щодо матчу проти Фінляндії в рамках відбору до ЧС-2022.

"Впродовж поєдинку з Фінляндією ми повністю контролювали гру. Забили м'яч, але в останньому ігровому відрізку нам не вистачило чи то концентрації, чи то дисципліни", – поділився Соболь під час засідання експерт-клубу Parimatch.

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Нагадаємо, збірна України не втримала переможний рахунок у матчі з Фінляндією, пропустивши на останніх хвилинах з пенальті та розписавши нічию (1:1).

Загалом, підопічні Шевченка у трьох стартовоих матчах відбору до ЧС-2022 розписали три поспіль нічиїх з однаковим рахунком. Україна наразі посідає друге місце, відстаючи від першої Франції вже на 4 очки.

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