Український легіонер Брюгге Едуард Соболь повернувся у розташування клубу з Брюсселя.

Коваленко повернувся у загальну групу Аталанти

Гравець мав додаткову відпустку через участь у плей-офф Євро-2020. Українець прибув у команду разом з хавбеком Хансом Ванакеном – бельгійцеві також було надано додаткові канікули.

Обидва гравці можуть вийти на поле вже у наступному турі чемпіонату Бельгії, де Брюгге зіграє з в матчі з командою Сен-Жілуаз.

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