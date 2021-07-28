Соболь повернувся у Брюгге після відпустки
09:47 - Читать на русском
Захисник збірної України Едуард Соболь пропустив матч стартового туру чемпіонату Бельгії проти Ейпена.
Український легіонер Брюгге Едуард Соболь повернувся у розташування клубу з Брюсселя.
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Гравець мав додаткову відпустку через участь у плей-офф Євро-2020. Українець прибув у команду разом з хавбеком Хансом Ванакеном – бельгійцеві також було надано додаткові канікули.
Обидва гравці можуть вийти на поле вже у наступному турі чемпіонату Бельгії, де Брюгге зіграє з в матчі з командою Сен-Жілуаз.
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