Легіонер французького клубу отримав травму в матчі проти Нанта. Суперник брутально вдарив Соболя ліктем в голову, після чого наш земляк продовжити гру вже не зміг.

Соболь не зміг завершити матч чемпіонату Франції – українця довелося міняти після удару ліктем в голову

За інформацією L'Équipe, Страсбуру доведеться обходитися без українця в двох найближчих поєдинках Ліги 1. Соболю зроблять операцію через подвійний перелом носа, після чого він не зможе грати ще 10 днів.

Зазначається, що Едуард пропустить матчі з Ніццою і Труа, але має бути готовий зіграти з ПСЖ (27 травня). Варто зауважити, що до травми останні чотири матчі українець починав у стартовому складі Страсбура. Подібне з Соболем трапилося вперше після переходу у французький клуб.

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