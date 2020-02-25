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Соболь потрапив до заявки Брюгге на матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед

20:31 279 Читать на русском
Соболь потрапив до заявки Брюгге на матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед
Едуард Соболь (зліва) / Сайт Брюгге

Брюгге оголосив список гравців, які поїдуть на другий матч 1/16 Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

 

Головний тренер команди Філіпп Клеман вирішив взяти з собою 22 гравців, інформує офіційний сайт клубу.

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До переліку потрапив і Едуард Соболь. Захисник збірної України не отримав місця навіть у запасі на перший матч проти "червоних дияволів" – Клеман довірився юному Максіму де Куйперу. Натомість Соболь відіграв усі 90 хвилин у грі чемпіонату Бельгії з Шарлеруа, яка відбулася 23 лютого.

Матч Манчестер Юнайтед – Брюгге відбудеться 27 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч команд завершилася нічиєю 1:1.

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Теги
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