Втрата стабільного місця у стартовому складі не завадила Соболю підписати новий контракт з бельгійським клубом. Нова угода розрахована до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт Брюгге.

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Варто зауважити, що пролонгація виявилася мінімальною. Попередній контракт українця діяв лише на рік менше (до 2024). Загалом Соболь захищає кольори Брюгге з 2019 року, а у 2021 бельгійці оформили повноцінний трансфер вихованця Шахтаря.

Загалом 27-річний українець зіграв за Брюгге 121 матч у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 14 асистів. Окрім того, Соболь тричі ставав чемпіоном Бельгії та одного разу виграв Суперкубок країни.

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