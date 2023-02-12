Соболь отримав півгодини у матчі Страсбура – команда програла і втратила шанс покинути зону вильоту
Страсбур Едуарда Соболя не зміг скористатися осічками конкурентів у боротьбі за виживання.
Ліга 1, 23 тур
Лілль – Страсбур – 2:0
Голи: Девід, 23 (пен.), 28
Соболь вдруге поспіль опинився в запасі Страсбура, а його команда могла вискочити відразу на 15 сходинку таблиці. Втім, зробити це було непросто – гостьовий матч проти Лілля, який претендує на єврокубки.
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Доля зустрічі була вирішена вже в середині першого тайму. Люка Перрен "привіз" абсолютно непотрібний пенальті, коли збив Жегрову у карному майданчику. Девід чітко пробив з "позначки". Через 5 хвилин канадець оформив дубль, зігравши на добиванні. Девід з 14 голами йде на другій сходинці бомбардирських перегонів Ліги 1 (у Балогуна на один м'яч більше).
Соболь вийшов на останні півгодини матчу. Страсбур з українцем на полі не пропустив, але треба було забивати. Поразка залишила команду у зоні вильоту.
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