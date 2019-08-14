Соболь отримав нового конкурента – Брюгге підписав екс-партнера Селезньова і Бланко Лещука

Едуарду Соболю доведеться поборотися за місце в основі бельгійського клубу.

Брюгге на офіційному сайті оголосив про підписання уругвайського захисника Малаги Федеріко Рікки.

"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснею

Контракт новачка віце-чемпіонів Бельгії розрахований на чотири роки. Рікка виступає на позиції лівого латераля, тобто є прямим конкурентом Едуарда Соболя. Гравець збірної України також приєднався до Брюгге цього літа, однак тренерський штаб команди вирішив повністю оновити лівий фланг оборони.

У минулому сезоні Рікка також мав досвід виступів з колишніми гравцями українських клубів – його партнерами в Малазі були Євген Селезньов та Густаво Бланко Лещук.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ