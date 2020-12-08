Брюгге завітав у гості до Лаціо в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де бельгійців влаштовувала лише перемога для виходу у плей-офф турніру.

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Оборонець гостей Едуард Соболь вже на другій хвилині зустрічі отримав попередження, але це не зупинило запал гравця. Перед свистком на перерву українець побачив перед собою другу жовту картку і покинув поле.

Після першого тайму Лаціо було попереду – 2:1.

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