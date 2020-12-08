Соболь отримав дві жовті картки за тайм – українець підвів Брюгге у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
21:24 - Читать на русском
Український захисник Брюгге Едуард Соболь ризикує стати антигероєм матчу проти Лаціо.
завершено
27’ Чіро Іммобіле
Рууд Вормер 15’
Едуард Соболь 39’
Ханс Ванакен 76’
15’ Рууд Вормер
27’ Чіро Іммобіле
39’ Едуард Соболь
76’ Ханс Ванакен
Брюгге завітав у гості до Лаціо в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де бельгійців влаштовувала лише перемога для виходу у плей-офф турніру.
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Оборонець гостей Едуард Соболь вже на другій хвилині зустрічі отримав попередження, але це не зупинило запал гравця. Перед свистком на перерву українець побачив перед собою другу жовту картку і покинув поле.
Після першого тайму Лаціо було попереду – 2:1.
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