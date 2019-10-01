Соболь опинився в запасі Брюгге на матч Ліги чемпіонів проти Реала

Український захисник Едуард Соболь розпочне матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Реала на лаві запасних Брюгге.

Бельгійський клуб у своєму офіційному твіттері опублікував стартовий склад команди на гру проти мадридців.

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Едуарду Соболю довелося задовольнитися місцем у запасі. Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман надав перевагу Федеріко Ріцці, який у поточному сезоні виграв конкуренцію в латераля збірної України. Участь уругвайця у матчі проти Реала була під загрозою через травму, однак він все ж встиг повністю відновитися.

Нагадаємо, матч Реал – Брюгге розпочнеться сьогодні о 19:55 за київським часом. У першому турі іспанці зазнали нищівної поразки від ПСЖ (0:3), а у активі бельгійців – нічия з Галатасараєм.

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