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Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії – ще троє українців зіграють у Лізі чемпіонів

20:41 685 Читать на русском
Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії – ще троє українців зіграють у Лізі чемпіонів
Карім Бензема та Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Чемпіонат Бельгії оприлюднив підсумкову турнірну таблицю – українці розташувались на верхівці.

15 травня Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги щодо рішення не продовжувати змагання і зафіксувати підсумкові результати, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Таким чином, чемпіоном став Брюгге, кольори якого захищає Едуард Соболь. На другому місці розташувався Гент разом з трьома українцями – Романом Яремчуком, Ігорем Пластуном та Романом Безусом. Команда зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Євген Макаренко та Андрій Бацула разом із Кортрейком фінішували 11-м.

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