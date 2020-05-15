Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії – ще троє українців зіграють у Лізі чемпіонів

Чемпіонат Бельгії оприлюднив підсумкову турнірну таблицю – українці розташувались на верхівці.
15 травня Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги щодо рішення не продовжувати змагання і зафіксувати підсумкові результати, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Таким чином, чемпіоном став Брюгге, кольори якого захищає Едуард Соболь. На другому місці розташувався Гент разом з трьома українцями – Романом Яремчуком, Ігорем Пластуном та Романом Безусом. Команда зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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