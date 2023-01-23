Чемпіонат Франції у нинішнє зимове трансферне вікно став значно цікавішим для українських вболівальників.

Страсбур офіційно підтвердив підписання Едуарда Соболя з Брюгге. Українець отримав контракт до літа 2026 року і футболку з номером 77.

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За інформацією інсайдерів, Соболь обійдеться представнику Ліги 1 у 2,5 млн євро плюс 500 тисяч євро бонусами. Страсбур втратив Томаса Делайна через травму, тому був змушений швидко шукати нового лівого захисника. Соболь останнім часом випав з основи Брюгге, тому бельгійський гранд легко відпустив 27-річного легіонера.

Додамо, що Страсбур є аутсайдером Ліги 1 і лише за додатковими показниками випереджає зону вильоту. Цього січня французька першість вже мала одного іменитого українського новачка – Руслан Маліновський приєднався до Марселя.

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