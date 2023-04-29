Ліга 1, 33 тур

Страсбур – Ліон – 1:2

Голи: Сансон, 15 – Люкеба, 32, Какере, 36

Вилучення: Люкеба, 90+2 (Л)

Едуард Соболь відновився від міні-пошкодження і відразу вийшов у старті. Страсбур виграв у 2 турах поспіль, покинувши зону вильоту. Черговим суперником був нестабільний Ліон.

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Вже на 10-й хвилині Бредлі Барколя показав, чому його почали пов'язувати з грандами АПЛ. 20-річний вінгер Ліона прибрав захисника і розкішно закрутив у дев'ятку. Шедевр зіпсував VAR, який помітив маленький офсайд. Незабаром гравці Ліона пережили ще одну неприємність, пропустивши від Сансона. Страсбур ідеально виконав награну комбінацію на вкиданні аута, до якого "ткачі" виявились не готові.

Соболь провів непоганий матч, але команда була змушена миритися з поразкою. Господарі упродовж 4 хвилини двічі пропустили від інших молодих зірок Ліона – Люкеба найкраще зорієнтувався на кутовому, а Какере низом поклав з лінії карного майданчика.

Соболь дограє до 70-хвилини і отримає від Sofa Score другу оцінку в команді. Люкеба до гола додав вилучення за другу жовту, тому Ліону довелося кілька хвилини побути в меншості. Підопічні Блана впорались і наблизилися до зони єврокубків. Натомість Страсбур буде пильно стежити за матчем прямих конкурентів – Бреста і Нанта.

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