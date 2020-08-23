Чергове українське дербі в Лізі Жупіле завершилося несподіваною поразкою Брюгге. Едуард Соболь був одним з найактивніших на полі.

Бельгія. Ліга Жупіле, 3 тур

Брюгге – Берсхот – 0:1

Гол: Хольцхаузер, 28

Соболь на старті сезону незмінно потрапляє в стартовий склад Брюгге. У матчі з Берсхотом українець традиційно закрив лівий фланг і став одним із найгостріших у складі чемпіона Бельгії. Едуард створив перший момент – обігрався з партнером на бровці та пробив з гострого кута по воротах, але голкіпер був на місці.

До кінця першого тайму Соболь вирізав кілька кросів у штрафний майданчик, які, втім, до голів не призвели. А безпосередньо перед перервою він здалеку розрядив гармату, однак голкіпер знову правильно обрав позицію.

У другій половині зустрічі фулбек збірної України продовжив активно підтримувати атаку, демонструючи хороше взаєморозуміння з лідером Брюгге Ванакеном. Один з прострілів Едуарда спричинив справжній хаос у володіннях Берсхота – господарі дивом не забили. А на 60-й хвилині Соболя замінили на юного де Кетелере, що також звично для останніх матчів.

Соболь результативно долучився до нищівної перемоги Брюгге, а жахлива злива ледь не зірвала матч ще одного українця

До того часу Брюгге горів у рахунку – суперник реалізував один з небагатьох своїх моментів. Хольцхаузер відгукнувся на передачу в розріз, вибіг сам на сам з голкіпером і забив. Соболь біг поруч, але не встиг накрити опонента.

За Берсхот зіграв Денис Причиненко – українець, який підтримував російську окупацію Криму. Причиненко має стабільне місце в старті бельгійської команди. У цьому сезоні він виходить на позиції правого центрального захисника в схемі з трьома центрбеками.

Сьогодні Причиненко відіграв не безпомилково, але в кількох епізодах підчистив перед власними воротами та допоміг команді втримати перемогу. Під завісу зустрічі Брюгге створив чимало моментів, але реалізувати їх не зумів.

Берсхот – головна сенсація початку Ліги Жупіле. У минулому сезоні команда навіть не грала в еліті, а в поточному стартувала з трьох перемог і очолила турнірну таблицю бельгійської першості. Брюгге після трьох турів набрав лише 3 очки.

Гент продовжив жахливу серію на старті чемпіонату – екс-форвард Динамо опустив на дно Яремчука, Безуса та Пластуна