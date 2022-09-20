Нагадаємо, Едуард Соболь раніше повідомив, що не зможе допомогти збірній України, але буквально за добу вийшов на заміну у складі Брюгге. Захисник вже пояснив ситуацію, а Роман Яремчук підтвердив, що у його одноклубника не все гаразд зі здоров'ям.

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"Дуже щасливий перебувати з ним в одному клубі. Я знаю, що в Едуарда серйозна проблема, він у жодному разі не халтурить, чи ще щось. Я бачив, як він переживає, це дійсно важлива процедура для нього", – цитує Яремчука офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, на останні три матчі Ліги націй збірна України втратила вже низку важливих футболістів – Георгія Бущана, Миколу Шапаренка, Олександра Зінченка і Едуарда Соболя. Поєдинок проти Шотландії відбудеться 21 вересня. Після цього "синьо-жовті" 24 числа зіграють у Єревані проти Вірменії, а 27 вересня приймуть Шотландію у Польщі.

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