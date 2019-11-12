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Соболь: Не думаю, що дорога в збірну для Ордеця закрита – Шевченко стежить за всіма

09:19 1233 Читать на русском
Соболь: Не думаю, що дорога в збірну для Ордеця закрита – Шевченко стежить за всіма
Іван Ордець / ФК Динамо Москва

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь переконаний, що переїзд в Росію не вплине на шанси екс-гравця Шахтаря Івана Ордеця потрапити в збірну України.

"Думаю, тренерський штаб Андрія Миколайовича Шевченка стежить за всіма потенційними кандидатами. Незалежно від того, де вони виступають.

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Візьміть того ж Ваню Ордеця. Не думаю, що дорога в збірну для нього після переходу в московське Динамо закрита. Зараз ось він почав грати за клуб, забивати. Не здивуюся, якщо його викличуть", – цитує Соболя Советский спорт.

Нагадаємо, влітку Іван Ордець покинув донецький Шахтар і підписав контракт з московським Динамо. У поточному сезоні він зіграв 5 матчів у чемпіонаті Росії та забив 1 гол.

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Теги
Українці за кордоном Україна Україна Збірна України Едуард Соболь Едуард Соболь Іван Ордець Іван Ордець
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