Легія не змогла домовитись із Шахтарем про трансфер Соболя

Польська Легія хотіла підписати захисника Шахтаря Едуарда Соболя.

Захисник Шахтаря Едуард Соболь міг стати гравцем варшавської Легії, повідомляє Super Express. Віце-чемпіон Польщі шукає гравця на позицію лівого оборонця і звернув увагу на українця.

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Проте, за інформацією джерела, поляки не змогли домовитись про перехід із донецьким Шахтарем. Можливо, клуб повернеться до переговорів, але наразі такої перспективи немає.

Минулий сезон Соболь провів на правах оренди у складі Яблонця, з яким посів 4 сходинку у чемпіонаті Чехії.

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