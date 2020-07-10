Соболь і компанія ризикують залишитися без чемпіонства через позов головного невдахи сезону

Брюгге може втратити звання чемпіона Бельгії, яке команда здобула після рішення достроково завершити сезон.

Бельгійський спортивний арбітражний суд (BAS) скасував рішення, ухвалене лігою раніше, інформує De Telegraaf.

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Першою ластівкою став позов Васланд-Беверена, який перед остаточною зупинкою посідав останнє місце чемпіонату і був примусово понижений у класі. Скаргу аутсайдера задовольнили, оскільки за тур до фінішу регулярної частини він відставав від передостаннього Остенде на два очки і мав усі шанси покинути зону вильоту. Імовірно, чемпіонство Брюгге також буде переглянуто, хоча Соболь і компанія мали значно більшу перевагу над найближчим переслідувачем – 15 очок від Гента.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії став одним з небагатьох у Європі, який наважився остаточно зупинити сезон через пандемію коронавірусу. Таке ж рішення ухвалили Франція та Нідерланди.

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