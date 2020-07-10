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Соболь і компанія ризикують залишитися без чемпіонства через позов головного невдахи сезону

20:58 - Читать на русском
Соболь і компанія ризикують залишитися без чемпіонства через позов головного невдахи сезону
Едуард Соболь / Сайт Брюгге

Брюгге може втратити звання чемпіона Бельгії, яке команда здобула після рішення достроково завершити сезон.

Бельгійський спортивний арбітражний суд (BAS) скасував рішення, ухвалене лігою раніше, інформує De Telegraaf.

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Першою ластівкою став позов Васланд-Беверена, який перед остаточною зупинкою посідав останнє місце чемпіонату і був примусово понижений у класі. Скаргу аутсайдера задовольнили, оскільки за тур до фінішу регулярної частини він відставав від передостаннього Остенде на два очки і мав усі шанси покинути зону вильоту. Імовірно, чемпіонство Брюгге також буде переглянуто, хоча Соболь і компанія мали значно більшу перевагу над найближчим переслідувачем – 15 очок від Гента.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії став одним з небагатьох у Європі, який наважився остаточно зупинити сезон через пандемію коронавірусу. Таке ж рішення ухвалили Франція та Нідерланди.

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