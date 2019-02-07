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Соболь: Хочу знову потрапити в збірну України

10:33 302 Читать на русском
Соболь: Хочу знову потрапити в збірну України
Едуард Соболь / ФК Яблонец

Захисник Яблонця Едуард Соболь поділився своїми амбіціями та прокоментував чутки про конфлікт з агентом.

"Мінімальна мета Яблонця – повторити торішній показник, а це – третє місце, але чим чорт не жартує, поки ми не втратили шансів піднятися і на другу позицію.

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Для мене самого конфлікт з агентом став "новиною" – я прочитав про це в інтернеті. Не знаю, звідки пішла ця інформація. У мене немає ніяких розбіжностей з агентами. Так, не так давно закінчився контракт з тими менеджерами, з якими я працював протягом останніх років, але я, як і раніше, нормально з ними спілкуюся, у нас немає проблем. На даний момент у мене немає агента, але я готовий до співпраці з фахівцями, які захочуть зі мною працювати.

Звісно, що хочеться отримати повноцінну ігрову практику і бажано виходити на своїй рідній позиції, досягати з командою результату і знову звернути на себе увагу наставників збірної України", – цитує Соболя Команда 1.

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Теги
Українці за кордоном Україна Україна Світ Едуард Соболь Едуард Соболь Яблонец Яблонец
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