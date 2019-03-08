Соболь голом та асистом допоміг Яблонцю обіграти Тепліце та перервати безвиграшну серію

Захисник Яблонця Едуард Соболь допоміг своїй команді здобути перемогу в 24-у турі чемпіонату Чехії проти Тепліце.

Команда Соболя пропустила першою. Однак дебютні результативні дії українця буквально перевернули перебіг матчу. Спочатку Едуард результативною передачею допоміг Яблонцю зрівняти рахунок, а згодом став автором переможного гола. До цього чеський клуб не міг перемогти протягом трьох матчів поспіль.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

У поточному сезоні Соболь провів 16 матчів у складі Яблонця . Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав захисника до складу збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом.

Відео гола Соболя

Відео асисту Соболя