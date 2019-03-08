Соболь голом та асистом допоміг Яблонцю обіграти Тепліце та перервати безвиграшну серію

Світ — 22:05 309
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Лунін проти мадридського гранда, дуель Арсенала та Манчестер Юнайтед, черговий шанс для Зінченка – анонс євровікенду
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"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄЛіга Європи — 19:30 3516
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Раньєрі офіційно очолив РомуІталія — 17:51 1295
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ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силіАнглія — 17:35 156
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від ЧелсіЛіга Європи — 16:30 3504