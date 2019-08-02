Соболь допоміг Брюгге знищити Сент-Трюйден перед матчем з Динамо

Відбувся поєдинок другого туру чемпіонату Бельгії між суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге та Сент-Трюйденом.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 6:0

Голи: Окереке, 16, 20, Ванакен, 39, Тау, 44, Бонавентуре, 72, Схрейверс, 83

Вилучення: Опенда, 87 (Брюгге)

Вербіч, найімовірніше, допоможе Динамо в матчі з Брюгге

Брюгге приймав Сент-Трюйден у поєдинку другого туру чемпіонату Бельгії напередодні матчу проти Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. За господарів поля 73 хвилини відіграв український захисник Едуард Соболь.

Брюгге розпочав розгром суперник на 16 хвилині гри, вже через 4 хвилини рахунок був 2:0, а наприкінці першого тайму команда українця забила ще двічі. У другому таймі суперник Динамо зменшив оберти та забив лише два голи.

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У підсумку – перемога з рахунком 6:0. Після двох турів чемпіонату Бельгії Брюгге має в активі максимальну кількість очок – 6.

Перший поєдинок срібного призера Ліги Жюпіле сезону 2018/19 проти київського Динамо у кваліфікації до Ліги чемпіонів відбудеться 6 серпня, початок матчу запланований на 21:30.

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