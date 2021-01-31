У поєдинку 23-го туру чемпіонату Бельгії Стандард не зміг впоратись з Брюгге. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 23-й тур

Брюгге – Стандард – 3:1

Голи: Ванакен, 19, Дост, 41, Ланг, 49 – Бокаді, 3

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Один з претендентів на медалі – Стандард – засмутив лідера першості вже на 3-й хвилині. Після подачі зі штрафного Мервель Бокаді головою переправив м'яч у сітку. Господарям, аби прийти до тями від швидкого гола, знадобилось майже 15 хвилин: Ноа Ланг пройшов правим флангом, увірвався у штрафний майданчик суперника і відпасував на набігаючого Ханса Ванакена, який сходу переправив сферу у сітку.

Наприкінці тайму Бас Дост виявився першим на добиванні і Брюгге пішов на перерву з комфортною перевагою. Одразу після відпочинку свій шанс реалізував Ланг. Знову спрацював правий фланг, подачу з якого і замкнув нідерландський вінгер. Український захисник Едуард Соболь розпочав матч з перших хвилин і провів на полі 70 хвилин, поки його не замінив Стефано Денсвіл.

Перемога принесла Брюгге 57 очок і дозволила відірватися від найближчого переслідувача – Генка – вже на 14 пунктів. Стандарт з 38 балами залишився четвертим.

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