Один з середняків бельгійської першості на виїзді поступився чинному чемпіону. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 7-й тур

Брюгге – Остенде – 3:0

Голи: Ланг, 24, 81, Ванакен, 56

Вилучення: Фортес, 45 (Остенде, друга жовта картка)

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Неочікуваний розгром у минулому турі від Гента (1:6) змушував підопічних Філіппа Клемана реабілітовуватись перед власними уболівальниками. Кількість ударів (12 проти 3) переросла в якість в середині тайму: Ноа Ланг отримав довжелезну діагональну передачу з середини поля на лінію штрафного майданчика, легко обійшов захисника і пробив під голкіпера, який почав завалюватись надто пізно.

На перерву господарі пішли за чисельної переваги: Стівен Фортес примудрився протягом трьох хвилин заробити два "гірчичники", чим серйозно ускладнив завдання своїй команді. Після відпочинку Ханс Ванакен подвоїв перевагу "чорно-синіх".

За десять хвилин до завершення матчу він же після вкидання з-за бокової розхитав захист Остенде на правому фланзі і відпасував на вільного Ланга. Той, витримавши божевільну паузу, легко відправив м'яч у сітку. До слова, у складі господарів вийшов захисник збірної України Едуард Соболь і був замінений на 82-й хвилині, коли питання щодо переможця було остаточно знято.

Перемога принесла Брюгге 14 очок і першу сходинку турнірної таблиці Ліги Жупіле, Остенде з 9 пунктами опустився на дев'ятий щабель.

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