Соболь допоміг Брюгге здобути п'яту перемогу поспіль і зміцнити позиції на вершині таблиці

Брюгге здобув перемогу над Мускроном у матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 11 тур

Мускрон – Брюгге – 1:0

Гол: Ванакен, 40

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Брюгге відкрив рахунок у звітному матчі наприкінці першого тайму зусиллями Ванакена. Вже у компенсований час Крепен Д'ятта забив ще один гол, але при цьому допоміг собі рукою, що помітив арбітр і взяття воріт відмінив.

Відзначимо, що у складі гостей поєдинок з перших хвилин розпочав Едуард Соболь. Український захисник провів на полі усі 90 з гаком хвилин.

Брюгге досі не зазнавав поразок у поточному розіграші чемпіонату Бельгії, вигравши остані 5 поєдинків. Після 10 зіграних матчів "чорно-сині" набрали 26 очок та впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчого конкурента на 6 пунктів.

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