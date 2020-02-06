toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Соболь допоміг Брюгге пробитись у фінал Кубка Бельгії

00:10 28 Читать на русском
Соболь допоміг Брюгге пробитись у фінал Кубка Бельгії
Зюлте-Варегем – Брюгге / Фото ФК Брюгге

Відбувся матч-відповідь в рамках 1/2 фіналу Кубка Бельгії Зюлте-Варегем – Брюгге.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу, матч-відповідь (1:1)

Зюлте-Варегем – Брюгге – 1:2

Голи: Оберлін, 77 – Мехеле, 53, де Кетеларе, 86

Макаренко повернувся у Кортрейк

Команди розпочали гру на рівних, невелика перевага була на боці господарів, але до перерви голів не було.

У другом таймі Брюгге несподівано вийшов вперед, проте гравці Зюлте швидко відновили рівновагу. Коли здавалось, що овертайм неминучий, 18-річний талант гостей Шарль де Кетеларе влучним ударом вирішив долю поєдинку.

Український захисник переможців Едуард Соболь провів на полі весь матч. У фіналі Брюгге зустрінеться з переможцем пари Антверпен – Кортрейк.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
Динамо оформило найбільший розгром у Туреччині – курйозні м'ячі, неймовірні помилки голкіпера і гол дебютанта
5 лютого
8353
Теги
Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Бельгія Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
41
хв
Динамо
16:00
Стрьомсгодсет
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук