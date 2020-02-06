Соболь допоміг Брюгге пробитись у фінал Кубка Бельгії

Відбувся матч-відповідь в рамках 1/2 фіналу Кубка Бельгії Зюлте-Варегем – Брюгге.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу, матч-відповідь (1:1)

Зюлте-Варегем – Брюгге – 1:2

Голи: Оберлін, 77 – Мехеле, 53, де Кетеларе, 86

Макаренко повернувся у Кортрейк

Команди розпочали гру на рівних, невелика перевага була на боці господарів, але до перерви голів не було.

У другом таймі Брюгге несподівано вийшов вперед, проте гравці Зюлте швидко відновили рівновагу. Коли здавалось, що овертайм неминучий, 18-річний талант гостей Шарль де Кетеларе влучним ударом вирішив долю поєдинку.

Український захисник переможців Едуард Соболь провів на полі весь матч. У фіналі Брюгге зустрінеться з переможцем пари Антверпен – Кортрейк.

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