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Соболь: Динамо не буде легко в матчі з Астаною

09:11 673 Читать на русском
Соболь: Динамо не буде легко в матчі з Астаною
Едуард Соболь / фото із соцмереж

Український легіонер Яблонця Едуард Соболь розповів про протистояння з Астаною в Лізі Європи.

"Гра між Астаною й Динамо цікава і нам, так як від результату цієї зустрічі будуть залежати наші шанси на продовження боротьби за вихід в 1/16 Ліги Європи.

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Упевнений, що Динамо не буде легко в Казахстані, але кияни – дуже досвідчена команда, за спиною якої багато років успішних виступів у єврокубках.

Розмовляв з гравцями Динамо перед нашим матчем у Києві, вирішили, що у нас дуже рівна група і у всіх команд є шанси на вихід. Навіть зараз, у Яблонця попереду дві гри і ми докладемо максимум зусиль, щоб набрати в них 6 очок і продовжити боротьбу за вихід в 1/16 фіналу", – цитує Соболя офіційний сайт Астани.

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Матч Астана – Динамо Київ відбудеться 28 листопада о 17:50 за київським часом. Обидві команди після 4 турів мають по 8 очок та лідирують в турнірній таблиці групи К.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
7
дн
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7
год
:
34
хв
Динамо
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