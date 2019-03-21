Соболь: Будемо намагатися вийти з групи кваліфікації на Євро-2020 з першого місця

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував свій виклик у національну команду.

"Я сподівався і мріяв отримати виклик, багато працював. В Яблонці у мене зараз непоганий період, після зимової відпустки є ігрова практика, так що й у фізичному, й у психологічному плані я почуваюся відмінно. Мабуть, стежили за моїми виступами в Чехії й тренери збірної.

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Тренер розповів про підготовку до майбутніх матчів. Часу не так багато, тому треба добре попрацювати, щоб підійти до поєдинків із Португалією й Люксембургом у бойовій готовності.

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Ми ставимо максимальні цілі – будемо намагатися вийти з групи з першого місця. По ходу відбірного турніру будемо дивитися, як складатиметься турнірна ситуація", – цитує Соболя офіційний сайт ФФУ.