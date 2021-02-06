Брюгге та Мехелен, у складі яких виступають Едуард Соболь та Мар'ян Швед, здобули синхронні перемоги у матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 24-й тур

Васланд-Беверен – Брюгге – 0:2

Голи: Ланг, 12, 90+4

Серкль Брюгге – Мехелен – 0:1

Гол: де Камарго, 88

Брюгге без особливих труднощів обіграв Васланд-Бевернен. Головним героєм зустрічі став Ноа Ланг, який оформив дубль. Перший гол він забив з передачі Соболя – українець віддав м'яч партнеру, а той зробив фантастичний слалом та точно пробив у ближній кут.

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А в компенсований час Ланг забив вдруге, втікши від захисників та точно пробивши у ближню дев'ятку. Додамо, що Соболь провів на полі лише перший тайм, поступившись місцем Денсвілу.

Мехелен же вирвав перемогу на останніх хвилинах у Серкль Брюгге завдяки голу де Камарго. Відзначимо, що Швед провів на полі 78 хвилин, проте м'яч був забитий вже без українця на полі.

Таким чином, Брюгге набрав 60 залікових балів та збільшив відрив від другого місця до 17 очок, а Мехелен з 36 пунктами піднявся на 10 позицію.

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