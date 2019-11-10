Соболь: Аргументи Ракицького відносно того, що йому потрібно годувати сім’ю, звучать непереконливо

Захисник збірної України та бельгійського Брюгге Едуард Соболь поділився своїм баченням переходу екс-гравця "гірників" Ярослава Ракицького до російського Зеніта.

"Я не знаю, що сталося між Яриком і Андрієм Миколайовичем (Шевченком – прим.). Але склад команди визначає головний тренер. Що ж стосується слів Ракицького. Я читав його пост. Кожен має право на свою позицію. Я грав з Яриком і в Шахтарі, і в збірній. Можу сказати про нього тільки хороше. Дуже сильний футболіст, який з року в рік доводить свій рівень. І він дійсно викладався в матчах і на тренуваннях на 200 відсотків, як він сам сказав. Це не перебільшення.

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Я не знаю, чим саме він керувався, переходячи в Зеніт. Російський клуб виступає в Лізі чемпіонів, а й Шахтар там грає. І вельми непогано. Аргументи, що йому треба було годувати сім'ю, звучать непереконливо. В Україні Ярик теж добре заробляв би. Вважаю, йому просто захотілося змінити обстановку. Адже він все своє футбольне життя провів у Шахтарі, починаючи з ДЮСШ. І наслідки переходу йому були очевидні. Він же відразу сказав: "Знаю, на що йду". Реакція України читалася заздалегідь. Так що тут нема кого звинувачувати. Як вийшло, так вийшло", – сказав Соболь в інтерв’ю виданню "Советский Спорт".

Нагадаємо, Ракицький вранці 6 листопада оголосив про завершення кар'єри у складі збірної України. Ярослав виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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