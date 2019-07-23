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Соболь – про матчі з Динамо: Брюгге під силу пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів

08:44 469 Читать на русском
Соболь – про матчі з Динамо: Брюгге під силу пройти до наступного раунду Ліги чемпіонів
Едуард Соболь / фото із соцмереж

Український захисник Брюгге Едуард Соболь поділився очікуваннями від матчів з Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Особисто я для себе зрадів, а хлопці ставили питання про те, який рівень і що це за команда. Природно, я їм відповів, що команда хорошого рівня, легко не буде, але нам, звичайно, під силу проходити до наступного раунду. Гра покаже, думаю, зараз шанси 50 на 50.

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Думаю, без боротьби на футбольному полі не буває. Природно, будуть якісь єдиноборства і зіткнення, але те, що вимагає від нас тренер – це грати в короткий і середній пас, контролювати м'яч, грати першим номером. Динамо також любить грати в такий футбол, тому буде цікава гра", – сказав Соболь в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Брюгге став суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок ціього протистояння пройде у Бельгії 6 або 7 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

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Теги
Ліга чемпіонів Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Динамо Динамо Брюгге Брюгге
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