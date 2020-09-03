"Погано, що гра відбудеться за порожніх трибун. На Арені Львів завжди була чудова атмосфера.

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Для мене це найбільша проблема, коли під час матчів трибуни порожні. Морально дуже непросто. Після швейцарців буде ще п'ять поєдинків, тому я не став би говорити, що ця зустріч може стати визначальною.

Хоча, звичайно, в першому матчі на такому рівні, тим більше домашньому, наша команда докладе надзусиль, щоб досягти максимального результату", – цитує Соболя Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться 3 вересня на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

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