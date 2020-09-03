Соболь – про матч зі Швейцарією: Порожні трибуни – моя найбільша проблема
Захисник збірної України та бельгійського Брюгге Едуард Соболь поділився думками щодо прийдешнього матчу проти Швейцарії.
"Погано, що гра відбудеться за порожніх трибун. На Арені Львів завжди була чудова атмосфера.
Україна – Швейцарія: команда Петковіча втратила двох гравців через коронавірус
Для мене це найбільша проблема, коли під час матчів трибуни порожні. Морально дуже непросто. Після швейцарців буде ще п'ять поєдинків, тому я не став би говорити, що ця зустріч може стати визначальною.
Хоча, звичайно, в першому матчі на такому рівні, тим більше домашньому, наша команда докладе надзусиль, щоб досягти максимального результату", – цитує Соболя Команда 1.
Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться 3 вересня на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.
Швейцарія-2006: вони програли смертельну лотерею Шовковському і Ко – як склалися їхні долі?