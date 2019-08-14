Соболь – про гру з Динамо: Тепер можна видихнути

Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів, як його команді вдалось вибити Динамо з Ліги чемпіонів.

"Сьогодні витратили багато сил, можна видихнути. Радий, що пройшли в наступний раунд, в роздягальні всі задоволені. Важко грати на виїзді, але тут були і наші фанати, ми їх чули.

Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо добре почало, але ми заспокоїли гру. А другий тайм взагалі вийшов цікавим.

Зустріч з друзями? Ну, я сюди не на відпочинок приїхав, тому вже вирушаємо додому", – сказав Соболь в коментарі FootballHub.

В останньому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Брюгге зустрінеться з австрійським ЛАСКом.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів