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Соболь – про гру з Динамо: Тепер можна видихнути

06:30 1883 Читать на русском
Соболь – про гру з Динамо: Тепер можна видихнути
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів, як його команді вдалось вибити Динамо з Ліги чемпіонів.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Сьогодні витратили багато сил, можна видихнути. Радий, що пройшли в наступний раунд, в роздягальні всі задоволені. Важко грати на виїзді, але тут були і наші фанати, ми їх чули.

Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо добре почало, але ми заспокоїли гру. А другий тайм взагалі вийшов цікавим.

Зустріч з друзями? Ну, я сюди не на відпочинок приїхав, тому вже вирушаємо додому", – сказав Соболь в коментарі FootballHub.

В останньому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Брюгге зустрінеться з австрійським ЛАСКом.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Брюгге Брюгге Едуард Соболь Едуард Соболь
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