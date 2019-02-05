Собака зниклого Сали, неначе Хатіко, очікує хазяїна біля порогу будинку – зворушливе фото дня

Собака Еміліано Сали, літак якого знайшли на дні Ла-Маншу, все ще чекає на повернення хазяїна.

Сестра аргентинського форварда Еміліано Сали опублікувала зворушливе фото. Собака футболіста Нала сидить на порозі будинку та очікує на повернення хазяїна.

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Сала любив гратися з Налою, про що свідчать світлини у мережі. Британські медіа пишуть, що Нала – одна з причин, чому Сала повернувся до Франції перед тим, як остаточно переїхати в Кардіфф. Він відвів собаку в розплідник, але потім планував обов'язково взяти її з собою до Англії. Коли літак з футболістом і пілотом Девідом Ібботсоном впав у Ла-Манш, Нала чекала господаря в розпліднику.

Нагадаємо, літак, яким Еміліано Сала летів з Франції до Англії, знайшли на дні Ла-Маншу. Також пошукова експедиція виявила тіло, проте наразі невідомо, кому воно належить – футболісту чи пілоту Девіду Ібботсону.