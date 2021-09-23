Несподіваний гість завітав на поєдинок між Слободою та Посуше.

Глядачі матчу боснійської першості Слобода – Посуше стали свідками курйозного епізоду за участі чотирилапого "стрікера".

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Собака вибіг на поле під час матчу і цілеспрямовано рухався у напрямку м'яча. Пес майстерно відібрав м'яч в одного з футболістів та продемонстрував непоганий дриблінг. Коли учасники матчу вдосталь надивились на це миле дійство, собаку винесли за межі поля.

Ймовірно, що це був найцікавіший епізод зустрічі, адже команди розписали нічию (1:1).

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