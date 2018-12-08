Снурніцин розповів про підготовку до матчу з Десною

Захисник Олімпіка Ігор Снурніцин поділився очікуваннями від матчу 18 туру УПЛ проти Десни.

"Ми провели плідний тиждень, працюємо в піднесеному настрої після матчу з Шахтарем. Якщо будемо показувати таку гру, як у другому таймі з "гірниками", то повернемося на шлях перемог.

Шиндер повернувся в загальну групу Олімпіка

Сьогодні на "теорії" розібрали гру суперника, тренерський штаб відзначив сильні сторони суперника, нам пояснили, як протистояти "жителям півночі". Намагаємося в тренувальному процесі відточувати якісь ігрові моменти, додавати в зіграності. Десна – наш конкурент в боротьбі за топ-6, чіпкий і непоступливий суперник. Нас чекає важкий матч, в якому ми будемо грати тільки на перемогу", – цитує Снурніцина офіційний сайт Олімпіка.

Матч 18 туру УПЛ Олімпік – Десна відбудеться 9 грудня о 14:00.

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