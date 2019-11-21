Снейдер цікаво пояснив, чому не вийшов на один рівень із Роналду та Мессі

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Веслі Снейдер переконаний, що міг би грати на одному рівні з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

"Упевнений, що якби викладався на 100 відсотків заради того, щоб опинитися на одному рівні з Мессі і Роналду, то досягнув би цього. Я не хотів отримати "Золотий м'яч" в 2010 році і не шкодую про це. Справа не в тому, що я не міг цього зробити, просто я не хотів. Я насолоджувався своєю кар'єрою, виграв всі призи, які можна виграти. Тому я ні секунди ні про що не шкодував.

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Я – командний гравець, і мені подобалося досягати успіху разом з іншими футболістами. Минуло вже майже десять років, і люди все ще говорять, що я повинен був виграти "Золотий м'яч" у 2010 році. Але у мене немає проблем із цим. Я кажу: "Хлопці, я виграв Лігу чемпіонів. Для мене це набагато приємніше, ніж індивідуальний приз", – поділився Снейдер в коментарі Voetbalzone.

Нагадаємо, що Снейдер оголосив про завершення кар'єри влітку 2019 року. Протягом своєї кар'єри Снейдер виступав за Аякс, Реал, Інтер та Аль-Гарафу. З італійцями став переможцем Ліги чемпіонів-2009/10.

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