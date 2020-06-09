Снейдер спрогнозував нового лідера Барселони після епохи Мессі

Френкі де Йонг та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Легендарний хавбек Веслі Снейдер відзначив роль нідерландських гравців у каталонському клубі.

"Нідерланди і Барселона завжди прекрасно підходили один одному. Де Йонг зробив найкращий вибір, тому що розумів, що його футбол ідеально підходить для Іспанії і Барселони.

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Де Лігт вирішив інакше, обрав Ювентус, але Френкі прийняв ідеальне рішення для свого життя. Де Йонг дивиться в майбутнє.

Він вчинив правильно, вибравши Барселону. Коли Мессі завершить кар'єру, Френкі стане ще більшим лідером", – цитує Снейдера The Daily Mail.

Нагадаємо, 23-річний де Йонг влітку 2019-го перебрався в Барсу з Аякса за 75 млн євро.

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