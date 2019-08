Снейдер шокував вболівальників "пишними" формами – хавбек завершив кар'єру кілька тижнів тому

Веслі Снейдер насолоджується життям після завершення кар'єри. Екс-півзахисник "засвітився" на трибунах стадіону з бокалом невідомого темного напою.

"З дитинства я жив наче в тунелі, без свободи", – Снейдер згадав свої жертви заради футболу

Футбольні пошановувачі можуть здивуватись від нової фігури нідерландця. У Снейдера за футболкою можна побачити кругленький живіт.

Азар показав свій прес, щоб відповісти на жарти про зайву вагу

Зауважимо, що екс-футболіст оголосив про завершення кар'єри лише кілька тижнів тому – 12 серпня. Протягом своєї кар'єри Снейдер виступав за Аякс, Реал, Інтер та Аль-Гарафу. З італійцями став переможцем Ліги чемпіонів-2009/10.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W