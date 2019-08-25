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Снейдер шокував вболівальників "пишними" формами – хавбек завершив кар'єру кілька тижнів тому

22:29 1106 Читать на русском
Снейдер шокував вболівальників "пишними" формами – хавбек завершив кар'єру кілька тижнів тому
Веслі Снейдер / Соцмережі

Екс-півзахисник збірної Нідерландів Веслі Снейдер потрапив у об'єктиви телекамер, у хавбека проблеми з вагою.

Веслі Снейдер насолоджується життям після завершення кар'єри. Екс-півзахисник "засвітився" на трибунах стадіону з бокалом невідомого темного напою.

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Футбольні пошановувачі можуть здивуватись від нової фігури нідерландця. У Снейдера за футболкою можна побачити кругленький живіт.

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Зауважимо, що екс-футболіст оголосив про завершення кар'єри лише кілька тижнів тому – 12 серпня. Протягом своєї кар'єри Снейдер виступав за Аякс, Реал, Інтер та Аль-Гарафу. З італійцями став переможцем Ліги чемпіонів-2009/10.

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