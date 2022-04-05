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Українські діти отримали можливість безкоштовно грати і тренуватися в клубі Ередивізі

Об’єднуємось заради України. Зупинимо війну", – написав Снейдер на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Цей пост став своєрідною віддповіддю Євгену Левченку, який раніше подякував нідерландцю за допомогу у зборі коштів для українців.

Нагадаємо, чинний клуб Снейдера – Утрехт – зібрав 25 100 євро для переселенців та дозволив українським дітям безкоштовно грати за команду.

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