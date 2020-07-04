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Снейдер може взяти приклад з Роббена і також відновити кар'єру

4 липня 13:27 - Читать на русском
Снейдер може взяти приклад з Роббена і також відновити кар'єру
Веслі Снейдер / Teller

Екс-хавбек Реала та Інтера Веслі Снейдер ще має нагоду проявити себе у ролі гравця.

У послугах 36-річного нідерландця зацікавлений Утрехт, повідомляє NU.

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Генеральний директор клубу Джорді Зайдам підтвердив переговори з ветераном, однак остаточне рішення він ще не ухвалив. Снейдер не впевнений, що йому слід відновлювати кар'єру після річної перерви. Утрехт – рідне місто зіркового хавбека, щоправда, у місцевому клубі він не виступав.

Нагадаємо, що кілька днів тому про повернення у великий футбол повідомив ще один знаковий екс-гравець збірної Нідерландів – Ар'єн Роббен погодився допомогти Гронінгену.

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Теги
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