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Снейдер епічно пошкодив чужий автомобіль, перебуваючи напідпитку – фейл дня

12:37 622 Читать на русском
Снейдер епічно пошкодив чужий автомобіль, перебуваючи напідпитку – фейл дня
Веслі Снейдер / фото із соцмереж

Інколи алкоголь конкретно змінює свідомість людини. У цьому переконався екс-півзахисник Аякса, Реала та збірної Нідерландів Веслі Снейдер.

Веслі Снейдер, який захищає кольори Аль-Гарафи, потрапив у скандал. 35-річний екс-гравець Реала епічно сконфузився в Утрехті, повідомляє AS.

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Снейдер у стані алкогольного сп'яніння виліз на дах чужого автомобіля та суттєво пошкодив його. Хавбек завдав кілька ударів по капоту, склу та бамперу, після чого з допомогою інших осіб все ж зліз на землю.

Поліція затримала колишнього гравця Реала, Аякса, Інтера та збірної Нідерландів. Після того, як голландець прийшов до тями, він відшкодував власнику автомобіля збитки, розмір яких склав близько 6 тисяч євро.

До слова, в поточному сезоні в активі Снейдера 6 голів у 11 матчах за Аль-Гарафу.

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