Снейдер двічі пошив у дурні гравців Динамо – УЄФА привітав легенду Інтера з днем народження ефектним відео

Союз європейських футбольних асоціацій привітав колишнього півзахисника Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдера із днем народження, випустивши відео з найкращими моментами хавбека.

УЄФА пригадав найяскравіші моменти Веслі Снейдера і таким чином привітав нідерландця із днем народження у своєму офіційному Instagram.

"У перерві матчу з Динамо Моурінью від люті розбив залізний стіл": екс-функціонер Інтера – про поєдинок Ліги чемпіонів

На відео є і досить болісні спогади для українських вболівальників – наприклад, асист Снейдера на останніх хвилинах матчу проти Динамо, або ж знущальний пас п'ятою все в тому ж поєдинку.

Нагадаємо, Снейдер у складі Інтера виграв Лігу чемпіонів сезону 2009/2010, і все в тому ж 2010 році став фіналістом Чемпіонату світу в ПАР. Окрім Інтера, Веслі виступав за Аякс, Реал та Галатасарай.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки