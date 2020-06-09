toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Снейдер двічі пошив у дурні гравців Динамо – УЄФА привітав легенду Інтера з днем народження ефектним відео

12:38 668 Читать на русском
Снейдер двічі пошив у дурні гравців Динамо – УЄФА привітав легенду Інтера з днем народження ефектним відео
Снейдер проти Михалика / Getty Images

Союз європейських футбольних асоціацій привітав колишнього півзахисника Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдера із днем народження, випустивши відео з найкращими моментами хавбека.

УЄФА пригадав найяскравіші моменти Веслі Снейдера і таким чином привітав нідерландця із днем народження у своєму офіційному Instagram.

"У перерві матчу з Динамо Моурінью від люті розбив залізний стіл": екс-функціонер Інтера – про поєдинок Ліги чемпіонів

На відео є і досить болісні спогади для українських вболівальників – наприклад, асист Снейдера на останніх хвилинах матчу проти Динамо, або ж знущальний пас п'ятою все в тому ж поєдинку.

Нагадаємо, Снейдер у складі Інтера виграв Лігу чемпіонів сезону 2009/2010, і все в тому ж 2010 році став фіналістом Чемпіонату світу в ПАР. Окрім Інтера, Веслі виступав за Аякс, Реал та Галатасарай.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки

blog_ava
Помер легендарний захисник Манчестер Юнайтед, який вигравав перший для "дияволів" Кубок чемпіонів
08:25
3515
Теги
Веслі Снейдер Веслі Снейдер Динамо Динамо Інтер Інтер Ліга чемпіонів УЄФА Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
8
хв
Саарбрюкен
21:45
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук