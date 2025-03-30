Відбулися чергові матчі в МЛС за участю українців. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24"

МЛС, 6-й тур

Ді Сі Юнайтед – Коламбус Крю – 1:2

Голи: Бентеке, 13 – Россі, 16, 65

Інтер Маямі – Філадельфія – 2:1

Голи: Тейлор, 23, Мессі, 57 – Газдаг, 80

Чикаго Файр – Монреаль – 1:1

Голи: Зінкернагель, 40 – Салі, 50

Сан-Дієго – Лос-Анджелес – 3:2

Голи: Маквей, 21, Валакарі, 34, Мігхтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5

Вилучення: Жезус, 53 (ЛА, друга жовта)

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Коламбус Крю переграв Ді Сі Юнайтед. Євген Чеберко звично вийшов у стартовому складі "бригади". Українець провів на полі всі 90 хвилин. Його точність передач склала 92%, він зробив два відбирання, 4 виноси, тричі повертав втрачений м'яч. Коламбус Крю перебуває на третьому місці Східної конференції з 12 балами.

Інтер Маямі здобув три очки у матчі проти Філадельфії. Господарі відкрили рахунок на 23 хвилини завдяки Тейлору, а подвоїти перевагу зумів Ліонель Мессі. Філадельфія відповіла лише голом на 80 хвилині, і цього було не достатньо, щоб здобути очки. Інтер Маямі очолює таблицю Сходу з 13 очками.

Чикаго Файр та Монреаль розписали нічию 1:1. Геннадій Синчук не потрапив навіть до заявки канадців на цю зустріч. Команда українця перебуває на останньому місці у таблиці з двома очками.

Лос-Анджелес програв Сан-Дієго у напруженому матчі. Артем Смоляков вийшов на гру у стартовому складі. Вже на 40-й хвилині клуб українця горів 0:3. Відіграти один гол допоміг саме Смоляков. М'яч відскочив до Артема, він прицілився і фантастичним дальнім ударом переправив його у ворота. Це перший гол 21-річного захисника в МЛС. Ундер ще до перерви скоротив відставання до мінімуму, але Лос-Анджелесу не вдалося зачепитися бодай за одне очко. Команда Смолякова у турнірній таблиці Західної конференції перебуває на сьомій сходинці з 9 балами.