Сан-Дієго здобув перемогу над Лос-Анджелесом (2:1) у черговому матчі МЛС. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Лос-Анджелес – Сан-Дієго – 1:2

Голи: Буанга, 17 – Лосано, 33, Дреєр,66

У ніч на 1 вересня відбувся один матч поточного сезону МЛС, в якому Лос-Анджелес Артема Смолякова зустрічався з Сан-Дієго. Український захисник відіграв весь поєдинок.

Матч розпочався добре для господарів, які відкрили рахунок на 17-й хвилині. Мартінес віддав класний пас у штрафний на Буангу, а той перекинув воротаря. Сан-Дієго відновив паритет ще у першому таймі – гості розіграли швидку атаку, яка завершилася точним ударом Лосано.

А на 66-й хвилині Лос-Анджелес пропустив вдруге. Тверсков віддав хороший пас вперед, який не зміг перехопити Смоляков, далі Дреєр обманним рухом поклав українця на газон та пробив повз голкіпера. В підсумку, Сан-Дієго здобув перемогу та залишається на першій позиції у Західній конференції МЛС, Лос-Анджелес – 5-й.