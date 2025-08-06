Кубок ліг

Тігрес УАНЛ – Лос-Анджелес – 1:2

Голи: Лопес Родрігес, 47 – Мартінес (пен.), 38, 64

Коламбук Крю – Леон – 1:0

Гол: Арфстен, 53

Монреаль – Пуебла – 1:2

Голи: Овусу, 48 – Гомес, 58, Марін, 73

Вилучення: Вотерман, 23 – Кастільйо, 90+1

Мессі отримав травму у матчі Кубка ліг – Де Пауль відзначився двома асистами, Альба врятував Маямі від фіаско на 90+2

За океаном відбулися поєдинки північноамериканського Кубка ліг. Артем Смоляков вийшов у стартовому складі Лос-Анджелеса на матч проти мексиканського Тігреса. Клуб українця забив першим завдяки голу Мартінеса з пенальті. Тігрес зрівняв рахунок незадовго після перерви. На 64-й хвилині Смоляков віддав пас на Мартінеса, який пройшовся по флангу та забив переможний м'яч. В матчі з Тігрес УАНЛ український захисник відзначився дебютним асистом за Лос-Анджелес.

Монреаль Геннадія Синчука зустрічався з Пуеблою. Українець вийшов на поле у стартовому складі, однак був замінений одразу після перерви. Монреаль ще в першому таймі залишився в меншості – пряму червону отримав Вотерман. Ще через декілька хвилин Пуебла не реалізувала пенальті. Монреаль в меншості зміг вийти вперед зусиллями Овусу, однак канадці розгубили перевагу, пропустивши два голи у другому таймі. Геннадій Синчук попри те, що відіграв лише 45 хвилин, отримав високі оцінки від статистичних порталів.

Коламбус Крю протистояв мексиканському Леону. Український захисник Коламбуса Євген Чеберко всю гру провів на лаві для запасних, а його клуб здобув мінімальну перемогу завдяки голу Арфстена у другому таймі. Наразі клуб українця очолює турнірну таблицю МЛС з 7 очками.