Відбулися чергові матчу МЛС. Результати та огляди зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Торонто – Інтер Маямі – 1:1

Голи: Міхайловіч, 60 – Альєндо, 45+1

Чикаго – Коламбус Крю – 2:0

Голи: Гутман, 25, Куперс, 70

Сент-Луїс – Лос-Анджелес – 0:3

Голи: Буанга, 15, Сон, 45+4, 60

Солт-Лейк – Остін – 3:1

Голи: Охеда, 45, Єдлин, 49, Олатунджі, 82 – Сабовіч, 90+2

Інтер Маямі розписав нічию з Торонто. Гості забили гол наприкінці першого тайму. Навісну передачу Жорді Альби замкнув Альєндо, а Мессі зробив передасист. Утім, перемогу втримати не вдалося, Торонто по перерві відігрався. Попри перевагу у володінні, Інтер Маямі не зміг забити ще.

Євген Чеберко вийшов у стартовому складі проти Чикаго. Матч для команди українця завершилася поразкою. Захисник Коламбус Крю відіграв 83 хвилини, точність передач його склала 87%, зробив вісім передач у зону суперника, чотири виноси, два перехоплення та виграв 50% дуелей.

Черговий чудовий матч за Лос-Анджелес провів Артем Смоляков. Українець записав у свій актив дві результативні дії, асистувавши легенді АПЛ Сону. Захисник спочатку віддав на хід корейцю, який протягнув м'яч і легко відправив його сітку. А у другому таймі Смоляков вже асистував перебуваючи у штрафному майданчику. Артем міг би та пробити сам, але вирішив віддати на Сона, стягнувши на себе двох оборонці.

Остін мав невдалий виїзд до Солт-Лейка. Олександр Сваток на поле не вийшов, просидівши в запасі весь матч.

